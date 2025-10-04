5 Ottobre 2025

FATALE SCONTRO SULLA CILENTANA UN MORTO

admin 5 Ottobre 2025
Schianto frontale sulla Cilentana: morto un 56enne di Vallo, auto in fiamme
Tragedia nella tarda serata di oggi lungo la Strada Statale 18 Cilentana, nel tratto compreso tra Pattano e Vallo della Lucania. Intorno alle 23:20 due automobili si sono scontrate frontalmente.
L’impatto è stato devastante: una delle vetture ha preso fuoco pochi istanti dopo la collisione, trasformando la scena in un vero e proprio inferno agli occhi dei soccorritori.
A perdere la vita è stato un 56enne di Vallo della Lucania. Non sono ancora note le condizioni dell’altra persona coinvolta.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania, coordinati dal caposquadra Nunzio D’Amato, insieme alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118.
La circolazione è stata interrotta in entrambi i sensi per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carreggiata.
Sono in corso le indagini per accertare la dinamica del drammatico incidente.

