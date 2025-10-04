FATALE SCONTRO SULLA CILENTANA UN MORTO

Schianto frontale sulla Cilentana: morto un 56enne di Vallo, auto in fiamme

Tragedia nella tarda serata di oggi lungo la Strada Statale 18 Cilentana, nel tratto compreso tra Pattano e Vallo della Lucania. Intorno alle 23:20 due automobili si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato devastante: una delle vetture ha preso fuoco pochi istanti dopo la collisione, trasformando la scena in un vero e proprio inferno agli occhi dei soccorritori.