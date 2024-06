FELITTO, CAMION SI RIBALTA UN FERITO

Felitto

, camion che trasporta legna si ribalta sulla regionale 488. Lo schianto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto intorno alle 10 di ieri mattina. Il conducente, un uomo originario di Castel San Lorenzo, è stato soccorso dai paramedici del 118 e trasportato presso l’ospedale di Roccadaspide. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione del mezzo pesante dalla carreggiata.

