FERROVIA, DA OGGI ITALIA DIVISA IN DUE BLOCCO A BATTIPAGLIA

Italia praticamente divisa in due da stasera per l’interruzione alla circolazione ferroviaria tra Battipaglia e Sapri per il lavori di ripristino del tratto nei pressi della stazione ferroviaria di Centola danneggiato dall’incidente ferroviario avvenuto lo scorso 9 luglio, quando si verificò lo svio di alcuni carri centrali di un treno merci.

Lo stop scatterà alle ore 22 di oggi, lunedì 22 luglio, con inevitabili ripercussioni per i viaggi lungo la direttrice nord-sud del Paese. Si registreranno cancellazioni, limitazioni e ritardi per i treni Frecce, Intercity e regionali. Le Frecce che viaggiano verso sud termineranno la loro corsa a Salerno o a Battipaglia, mentre quelle che viaggiano verso nord, e che partono da Reggio Calabria, si fermeranno a Sapri.

Per garantire il servizio nel tratto interessato, saranno previsti collegamenti bus tra Salerno, Battipaglia e Sapri. Durante l’interruzione, non circoleranno gli Intercity Notte delle tratte Milano-Siracusa, Torino-Reggio Calabria, e Roma-Siracusa-Palermo, e alcuni Intercity giorno della tratta Roma-Reggio Calabria e Roma-Siracusa/Palermo. Tutti gli altri Intercity giorno circoleranno tra Roma e Battipaglia e tra Sapri e Reggio Calabria, con collegamenti bus tra Battipaglia e Sapri.

Tutti i treni del Regionale di Trenitalia saranno cancellati tra Vallo della Lucania e Sapri. Prevista una riprogrammazione del servizio con bus, con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale e minore disponibilità di posti rispetto al normale servizio offerto.

Trenitalia, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione. È previsto il rimborso integrale del biglietto in caso di rinuncia al viaggio.

Da venerdì 26 luglio Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia riprenderanno a circolare gradualmente sulla linea Battipaglia – Sapri, ma la capacità di offerta tra Campania e Calabria continuerà a essere ridotta e i treni potranno registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Dall’inizio dell’interruzione dello scorso 9 luglio, Trenitalia ha incrementato l’assistenza nelle stazioni del tratto interessato e ha inviato ai viaggiatori circa 15mila SMS/e-mail, attraverso il servizio di Smart Caring, per informarli preventivamente sulle modifiche del viaggio.

