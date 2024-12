FIATO SOSPESO PER CARMINE IL GIOVANE DI EBOLI VITTIMA DEL CROLLO DELL’ALBERO DI FISCIANO

Le condizioni di Carmine Fiorillo restano gravi. I neurochirurghi del “Ruggi” di Salerno hanno fatto del loro meglio per stabilizzarlo e ci sono riusciti ma il 25enne di Eboli è ancora in pericolo di vita.Viene monitorata ora dopo ora l’evoluzione del quadro clinico del giovane studente rimasto ferito nel crollo di un albero di pino, avvenuto sabato pomeriggio all’Università di Salerno.

Insieme a un coetaneo di Petina, un 20enne di Altavilla Silentina e altre persone coinvolte marginalmente e medicate sul posto, il ragazzo si trovava all’ateneo di Salerno per i Tfa ma la prima giornata di corso si è trasformata in un dramma.Eboli è sotto choc per quanto accaduto e si è raccolta in pregheria per il proprio giovane concittadino. Intanto sono in corso indagini per accertare eventuali responsabilità per il crollo dell’albero

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...