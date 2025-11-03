FINTI CARABINIERI TRUFFANO DUE ANZIANE NEL CILENTO ARRESTATI

Nella mattinata del 2 novembre, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 53 anni, accusato di furto aggravato in abitazione ai danni di un’anziana residente nel Cilento.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, l’indagato avrebbe agito con la complicità di un complice ancora non identificato, mettendo in atto una truffa telefonica studiata nei minimi dettagli: un uomo si spacciava per maresciallo dei Carabinieri, sostenendo che a Paestum fosse avvenuta una rapina e che fosse necessario verificare i gioielli in possesso della vittima per escludere un coinvolgimento.

Mentre l’anziana, confusa e intimorita, seguiva le indicazioni ricevute, il 53enne si presentava alla sua porta. Dopo aver convinto un’amica presente ad allontanarsi con un pretesto, approfittava della situazione per impossessarsi di numerosi monili in oro e darsi alla fuga.

Sempre nella stessa mattinata, i Carabinieri di Agropoli hanno dato esecuzione a una seconda misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo residente a Napoli, responsabile di una truffa aggravata messa a segno con modalità analoghe: anche in questo caso il truffatore si era presentato come un ufficiale dell’Arma, riuscendo a farsi consegnare diversi preziosi.

La Procura di Vallo della Lucania ricorda che i procedimenti sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata nelle sedi opportune.

Intanto, le forze dell’ordine rinnovano l’appello ai cittadini, in particolare agli anziani:

“Diffidate da chi si presenta come appartenente alle Forze dell’Ordine e chiede di controllare denaro o gioielli. In caso di dubbio, contattate immediatamente il 112 e attendete l’arrivo di personale in divisa.”

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...