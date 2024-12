FISCIANO, AVEVA LA DROGA ARRESTATO

Un 44enne residente a Fisciano è stato arrestato per detezione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato dai carabinieri mentre camminava in strada e lo hanno perquisito trovandolo in possesso di pochi grammi di droga.

Il blitz

La perquisizione, successivamente, si è estesa alla sua abitazione dove, invece, sono stati rinvenuti e sequestrati 10 chili di marijuana, un bilancino di precisione ed una termosaldatrice. Per il 44enne sono scattati gli arresti domiciliari.

