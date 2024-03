FISCIANO, VEDE I CARABINIERI E NASCONDE LA DROGA ARRESTATO

A Fisciano un 50enne è stato arrestato perché trovato in possesso di droga, in particolar modo hashish e cocaina. L’uomo è finito prima agli arresti domiciliari, poi tornato libero con l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Fisciano, 50enne arrestato per droga

Questo l’esito di una operazione condotta dai carabinieri di Salerno nel comune di Fisciano, nell’ambito di un’attività d’indagine in materia di stupefacenti. I militari hanno raggiunto casa di G.O, il quale – alla vista dei carabinieri – aveva tentato di disfarsi di parte dello stupefacente che aveva in casa.

In particolar modo, i carabinieri hanno recuperato 160 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina, oltre a tre bilancini di precisione. La sostanza stupefacente ha spinto i carabinieri ad arrestare l’uomo, sottoposto successivamente agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

