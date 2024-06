FITOFARMACI NEI GUAI UNA SOCIETA’ DI DAN GREGORIO MAGNO

Fitofarmaci irregolari, scoperte 21 confezioni detenute senza i necessari certificati: nei guai una azienda di San Gregorio Magno che commercia prodotti per l’agricoltura. Il blitz dei carabinieri della Forestale.

I carabinieri hanno scoperto la presenza di 21 confezioni di prodotti fitosanitari detenuti in assenza di certificati obbligatori di abilitazione all’acquisto e alla vendita. I prodotti sono stati rinvenuti in una azienda di San Gregorio Magno che commercia prodotti per l’agricoltura. Scatta il sequestro.

