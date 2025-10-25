25 Ottobre 2025

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO IN IRPINIA, PAURA ANCHE A SALERNO E IN PROVINCIA

admin 25 Ottobre 2025

Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia, con epicentro a Montefredane. Secondo i primi rilievi dell’INGV, la magnitudo sarebbe compresa tra 3.9 e 4.4. Il sisma è stato nitidamente avvertito anche a Salerno e in diversi comuni della provincia. In alcune zone del capoluogo, molte persone — spaventate — sono scese in strada per precauzione.

Al momento non si segnalano danni o feriti, ma la paura è stata tanta, soprattutto nei piani alti degli edifici, dove la scossa è stata più intensa.

