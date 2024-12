FRANA SUL MONTE GELBISON STRADA INTERDETTA

Un movimento franoso ha interessato, durante la notte, l’area del Monte Gelbison, causando il distacco di terra, pietre e detriti che si sono riversati verso il basso, colpendo parte della struttura di un ristorante situato ai piedi della montagna.

Il parcheggio del locale è stato parzialmente invaso dai detriti, e alcuni alberi sono stati sradicati dalla forza dello smottamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno messo in sicurezza l’area, ripristinato una parziale viabilità e transennato la strada interessata per impedire il traffico.

Al momento, l’area resta interdetta in attesa di ulteriori verifiche geologiche e interventi di ripristino per evitare nuovi cedimenti. Sebbene non si siano registrati feriti, i danni alla struttura del ristorante sono stati definiti abbastanza ingenti.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza e avviare al più presto i lavori di consolidamento del versante interessato.

