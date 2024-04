FRANCESCO PIO E’ STATO SBRANATO IN POCHI ATTIMI

E’ stata effettuata ieri l’autopsia sul corpo del piccolo Francesco Pio, sbranato e ucciso da due pitbull. Fatale per il piccolo le lesioni alla nuca. L’esame, condotto dal medico legale Adamo Maiese presso l’ospedale di Eboli, ha rivelato anche la frattura della colonna vertebrale, un trauma cerebrale e diverse ferite lacero-contuse.

Il drammatico incidente è avvenuto mentre il bambino era in braccio allo zio. Nonostante i disperati tentativi di difesa e l’intervento di altri familiari, il bimbo non è sopravvissuto. Le indagini sono in corso e i proprietari dei cani, insieme ai familiari presenti, sono accusati di concorso in omicidio colposo per non aver vigilato adeguatamente sugli animali.

