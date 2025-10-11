FRONTALE TRA DUE MOTO ED UN’AUTO, DUE MORTI SULLA STRADA STATALE BUSSENTINA

Tragedia questo pomeriggio lungo la Strada Statale Bussentina nel tratto compreso tra Sanza e Buonabitacolo.

Per cause in via di accertamento, si sono scontrati frontalmente due motocicli ed un’auto.

Nel violento impatto hanno perso la vita due persone, un uomo di 65 anni e la moglie di 55 anni, entrambi originari di Monte San Giacomo.

I due erano in sella ad una delle moto. Nel violento impatto, i coniugi sono stati sbalzati contro il muretto che costeggia la carreggiata.

Le due vittime Saverio Spina, 65 anni, e la moglie Antonietta Aluotto, 55 anni, entrambi originari di Monte San Giacomo.

I due coniugi viaggiavano a bordo di una delle moto coinvolte nell’impatto. La donna è deceduta sul colpo, mentre il marito è spirato poco dopo, nei minuti in cui stava per atterrare l’elisoccorso. Saverio, conosciuto da tutti con il soprannome di “Angelone”, era il titolare di un’agenzia di pompe funebri molto conosciuta nella comunità del centro valdianese.

Nell’incidente è rimasto ferito gravemente anche l’altro centauro, un 50enne di Cava de’ Tirreni, trasportato in condizioni critiche all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Monte San Giacomo, profondamente colpita dalla perdita improvvisa di due persone molto conosciute e benvolute.

A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente.

Ferito un 50enne di Cava de’ Tirreni, coinvolto nello schianto, che è stato immediatamente trasferito in eliambulanza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

