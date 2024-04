FURGONE PERDE IL CONTROLLO E SI SCHIANTA TRA BATTIPAGLIA ED EBOLI

Paura nel primo pomeriggio odierno, martedì 9 aprile, tra Eboli e Battipaglia dove un furgone ha perso il controllo finendo per schiantarsi contro il guardrail sull’autostrada A2, al km 34. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. Lo riporta OndaNews.

Paura tra Eboli e Battipaglia, furgone si schianta contro il guardrail in autostrada

Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone che trasportava batterie per veicoli ha perso il controllo finendo per schiantarsi contro il guardrail lungo l’A2 del Mediterraneo, al km 34 in direzione Nord. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarlo dall’abitacolo: trasportato in ospedale dai sanitari del 118, si trova in gravi condizioni. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e gli uomini di Anas per i rilievi del caso e il ripristino della viabilità.

