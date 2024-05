FURTI A RAFFICA NEL SALERNITANO NELLE ULTIME ORE LA CRONACA

Parco Arbostella, ladri fanno esplodere bancomat di Unicredit: polizia sventa il furto

Continua l’escalation di istituti di credito presi di mira dai ladri a Salerno. Nella notte, poco dopo le ore 4, momenti al Parco Arbostella, a seguito dell’esplosione del bancomat esterno della filiale della banca UniCredit. I malviventi hanno inserito esplosivo nel varco da cui viene erogato il denaro in modo da distruggere l’apparecchio.

La deflagrazione che ha danneggiato anche i locali interni dell’istituto, facendo venire giù parte della controsoffittatura, ha svegliato l’intero quartiere. Allertatele forze dell’ordine, che sono immediatamente intervenute sul posto. Una volante della polizia, che si trova in zona per controlli di routine sul territorio, ha intercettato due persone in fuga con i volti travisati da un cappuccio. Si sono sentiti braccati dagli agenti e così hanno abbandonato in strada il bottino, banconote da 20 euro contenute in un busta di plastica per la spesa.

Eboli, furto con spaccata al distributore di benzina: bottino di soldi, sigarette e gratta e vinci

Furto con spaccata al distributore di benzina ad Eboli: i malviventi sono riusciti ad asportare un bottino (ancora da quantificare) di soldi, sigarette e gratta e vinci. Lo riporta la Città.

Eboli, furto con spaccata al distributore di benzina

I malviventi, secondo le prime informazioni, sono entrati in azione intorno alle 3:30 di questa mattina, sabato 18 maggio, sfondando la porta di ingresso del bar del distributore di benzina Esso in località San Giovanni. Una volta all’interno, i ladri sono riusciti a portare via soldi, sigarette e gratta e vinci. Rubata anche una macchinetta cambia monete. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini.

VALLO DELLA LUCANIA

Sorprende ladri in casa: colpito alla testa

Vallo della Lucania, rientrano in casa e sorprendono i ladri: proprietario aggredito e ferito. Brutta sorpresa ieri sera per una coppia che al rientro nel proprio appartamento ha scoperto di avere degli ospiti indesiderati intenti ad arraffare denaro in contanti e gioielli. I malviventi, per aprirsi una via di fuga, hanno aggredito il proprietario, colpendolo alla testa con un pesante oggetto contundente. Per l’uomo è stato necessario il ricovero in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. I balordi sono scappati con un bottino di circa 800 euro. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

SALERNO

Ladri in azione, nella notte, in via San Leonardo, a Salerno. Furto al Brico Center. I malviventi sono entrati nell’esercizio commerciale, forzando la saracinesca della rivendita di prodotti e servizi dedicati a bricolage, fai da te, manutenzione e miglioramento di casa e giardino. Asportata la cassaforte sono fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto la Polizia che ha avviato le indagini. Bottino ancora da quantificare. Il Brico Center è a pochi metri dalla filiale Unicredit presa di mira, sempre, nella notte, e allo stesso orario, da due ladri messi in fuga da una Volante.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...