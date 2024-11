FURTI A RAFFICA NEL SALERNITANO

Ancora allarme furti nel Vallo di Diano. Ignoti, ieri sera, hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento situato in località San Rocco di Sassano. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per rubare oggetti preziosi e poi fuggire. A poca distanza, successivamente, avrebbero cercato di mettere a segno il colpo in un’altra casa senza però riuscirci.

Le indagini

Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri. C’è preoccupazione tra gli abitanti di Sassano e degli altri comuni della provincia di Salerno per l’escalation di furti che sembra non avere fine.

Non si arresta l’ondata di furti che sta colpendo il Cilento, seminando paura e indignazione tra i residenti. Solo nelle ultime 48 ore, diverse abitazioni a Castel San Lorenzo, Capaccio Paestum e Albanella sono finite nel mirino dei malviventi, che agiscono sia di giorno che di notte, anche in aree centrali.

Ondata di furti in Cilento, i ladri arrivano a Castel San Lorenzo

A Castel San Lorenzo, i ladri sono entrati in azione venerdì mattina in località Farneta, sottraendo vari oggetti, tra cui un computer portatile. Disperato l’appello della sorella del proprietario: “Sono stati rubati uno zaino e un computer di mio fratello. Per favore, restituite il pc. Lasciatelo dove volete, contiene dati di lavoro molto importanti. Tenetevi il resto, ma ridateci il computer”.

Oltre al furto a Farneta, altre tre abitazioni in località Galloppole sono state violate nelle ultime ore, mentre un tentativo è stato sventato nei pressi del centro cittadino, dove una famiglia ha trovato il portone forzato.

Le immagini del ladro incappucciato

Ad Albanella, le telecamere di videosorveglianza privata di una villetta hanno catturato immagini eloquenti: un uomo incappucciato tenta di scavalcare il muro per introdursi nell’abitazione, mentre un complice, posizionato nel terreno adiacente, svolge il ruolo di palo. I video, condivisi sui social, hanno alimentato il senso di insicurezza nella comunità.

Ristoratore aggredito a Capaccio Paestum

A Capaccio Paestum, l’episodio più grave si è verificato due notti fa in un’abitazione di Viale della Repubblica. Un ristoratore, rientrando a casa, si è trovato faccia a faccia con tre ladri incappucciati. L’uomo è stato aggredito fisicamente dai malviventi, che erano armati. Dopo l’assalto, i ladri sono fuggiti portando via contanti e oggetti di valore.

