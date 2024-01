FURTI A RAFFICA NELLE ABITAZIONI NEL SALERNITANO

Ladri scatenati nel salernitano. In particolare, questa sera, a San Pietro al Tanagro, i malviventi si sono recati in un’abitazione forzando la porta d’ingresso, per ripulirla del denaro e fuggire. Poco distante, un altro colpo in una casa, mentre i malcapitati proprietari erano all’interno, ignari di quanto stesse accadendo. Ancora, a Matinella di Albanella è stato registrato altri 2 furti in abitazione: in un caso, i ladri, all’arrivo del proprietario, si sono calati giù dal balcone per dileguarsi.

Infine, ad Eboli, i topi d’appartamento hanno preso di mira un’altra abitazione: indagano, dunque, le forze dell’ordine, per risalire ai responsabili dei colpi. Tensione e preoccupazione, inevitabilmente, tra i residenti delle zone interessate ai furti.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...