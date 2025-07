FURTI ARRESTI E DENUNCE

Sono finiti agli arresti domiciliari due giovani di 25 anni, residenti a Napoli, accusati di aver messo a segno sedici furti su autovetture tra le province di Benevento, Avellino, Salerno, Casertae Napoli, colpendo in particolare modelli Fiat 500X, Jeep Renegade e Smart. La misura cautelare è stata eseguita questa mattina dai Carabinieri di Benevento e Montesarchio, su disposizione del GIP del Tribunale di Benevento, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica locale.

L’indagine è partita da un furto avvenuto a Montesarchio nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2024, quando ignoti sottrassero componenti meccaniche da una Fiat 500X. L’analisi delle telecamere di sorveglianza ha permesso di identificare il veicolo utilizzato per commettere il reato, aprendo la strada a un’indagine più ampia.

Attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni, pedinamenti, analisi GPS e l’esame dei tabulati telefonici, i militari hanno ricostruito l’intera rete criminale e attribuito ai due sospettati sedici colpi in concorso tra loro, tutti con lo stesso modus operandi: forzare il deflettore anteriore sinistro del veicolo e rubare gruppi ottici, computer di bordo e altri elementi di pregio. I pezzi venivano poi rivenduti online tramite annunci sui social network, a clienti ignari della provenienza illecita.

I due indagati sono ritenuti responsabili anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale, per aver tentato di fuggire a tutta velocità dopo l’ennesimo furto a Solofra, imboccando contromano l’autostrada A16e cercando di speronare l’auto dei Carabinieri durante l’inseguimento, mettendo a rischio la sicurezza di militari e automobilisti.

Nonostante i gravi indizi raccolti, per sette ulteriori episodi di furto la richiesta di misura cautelare è stata respinta dal GIP per difetto di procedibilità. Il provvedimento odierno è stato disposto in fase di indagini preliminari e, come previsto dalla legge, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...