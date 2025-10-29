29 Ottobre 2025

FURTO NELLA NOTTE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA POLIZIANO DI BATTIPAGLIA: RUBATI LIM E DEFIBRILLATORI

admin 29 Ottobre 2025

Notte movimentata alla scuola dell’infanzia Poliziano di Battipaglia, dove ignoti si sono introdotti all’interno dell’istituto portando via una lavagna interattiva multimediale (LIM) e un defibrillatore, strumenti fondamentali per la didattica e la sicurezza dei piccoli alunni. A scoprire il furto, nelle prime ore del mattino, sono stati i dipendenti della scuola, che hanno immediatamente avvertito i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della locale Compagnia, avviando le indagini per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica del colpo. Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero agito durante la notte, forzando una delle porte d’ingresso. Gli investigatori stanno ora visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare eventuali movimenti sospetti. L’episodio ha suscitato sconcerto e indignazione in città, colpendo un luogo dedicato ai più piccoli e privando la comunità scolastica di strumenti essenziali per l’apprendimento e la tutela della salute.

