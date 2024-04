FUTANI, PAURA NELLA FRAZIONE EREMITI PER UN INCENDIO

Attimi di paura, ieri sera, ad Eremiti, frazione di Futani, per un incendio scoppiato intorno alle 22 in prossimità di alcune abitazioni. E’ stata necessario, infatti, evacuare un appartamento con tre persone all’interno, in via precauzionale, al fine di consentire ai caschi rossi di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto, infatti, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino e di Vallo della Lucania per un totale di 5 mezzi impegnati per riuscire a vincere le fiamme. Hanno preso fuoco delle baracche che erano adiacenti alle abitazioni. All’interno, la baracca e conteneva legname e lamiere metalliche. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 per fornire assistenza, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. In tarda serata, i caschi rossi sono riusciti a spegnere definitivamente il rogo. Restano da stabilire ore le cause che hanno provocato l’incendio nel cuore della piccola frazione del comune cilentano.

