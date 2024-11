FUTANI, UOMO CADE MENTRE RACCOGLIE LA LEGNA E’ GRAVE

È ricoverato in gravi condizioni un operaio di 58 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella frazione di Castinatelli, a Futani, in provincia di Salerno. L’uomo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Incidente sul lavoro a Futani: operaio in gravi condizioni

In base alle prime informazioni emerse l’operaio 58enne era a lavoro nella frazione di Castinatelli, a Futani, e stava caricando della legna su un camion quando ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. L’impatto con il suolo è stato molto violento e gli ha provato lesioni serie che hanno richiesto un intervento d’urgenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito il 58enne all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. L’operaio è attualmente ricoverato nel reparto di terapia Intensiva in prognosi riservata. Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente

