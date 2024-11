FUTANI,NO CE L’HA FATTA ANGELO ROSALIA

Futani in lutto: è morto Angelo Rosalia, vittima di un tragico incidente

Cadde dal camion mentre caricava della legna.

Non ce l’ha fatta Angelo Rosalia. Il 58enne di Futani è rimasto vittima di un grave incidente che si è verificato a Castinatelli, nel comune di Futani.

L’uomo, mentre era intento a sistemare della legna su un camion, era precipitato rovinosamente al suolo per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto violento gli aveva provocato un grave trauma cranico, che aveva richiesto un intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Nonostante gli sforzi dei medici, Angelo Rosalia è deceduto nelle scorse ore nel reparto di rianimazione. La notizia ha sconvolto la comunità di Massicelle, che si era stretta intorno alla famiglia dello sfortunato 58enne sperando in un miglioramento delle sue condizioni.

Angelo lascia la moglie e tre figli. I funerali si terranno domani mattina nella chiesa parrocchiale di Futani, dove amici e parenti potranno dare l’ultimo saluto a un uomo amato e stimato da tutti.

