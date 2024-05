GIALLO A SALERNO IL MARE RESTITUISCE UN CORPO SENZA VITA

Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, è stato ritrovato oggi, mercoledì 22 maggio, in mattinata, lungo la spiaggia di via Lungomare Marconi, nella zona orientale di Salerno.

A segnalare la presenza del corpo privo di vita sono stati alcuni passanti, che hanno sollecitato l’intervento degli agenti della polizia di Stato, che si sono recati sul postoNon sarebbero stati riscontrati sul cadavere segni di violenza. Il corpo potrebbe essere stato portato a riva dal mare. Seguiranno aggiornamenti

