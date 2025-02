GIANFRANCO MARRA UN ARTISTA DEL CILENTO LASCIA UN SEGNO INDELEBILE

Nei giorni scorsi è scomparso a 71 anni uno dei più bravi e ben voluti artisti musicali del Cilento. Studioso appassionato delle tradizioni culturali e musicali del Cilento. Ha compiuto studi di chitarra classica e composizione. Collaboratore come autore a progetti teatrali e multimediali. Schivo, anti divo e profondamente legato ai valori del Cilento.

Lascia molto alla comunità cilentana e non solo vista la sua popolarità oltre i confini campani. Era un artista perchè dalla sua musica si leggevano le cose più belle possibile. Simpatico, pieno di energie era un maestro in tutti i sensi e piaceva alla gente anche per la sua modestia oltre che per il suo impegno nella scuola. Giusto ricordare un uomo così impegnato e che ha fatto del suo percorso di vita una piattaforma per raccontare l’importanza della stessa musica nella vita di ognuno. Sergio Vessicchio

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...