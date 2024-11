GIFFONI SEI CASALI, SI RIBALTA CON L’AUTO GIOVANE GRAVE

Nella notte, intorno alle 3:00, un grave incidente stradale ha coinvolto due giovani di 21 e 22 anni in via Malche, nel comune di Giffoni Sei Casali. L’allarme è stato lanciato dal 118, che ha richiesto l’intervento della Sala Operativa dei Vigili del Fuoco per un’auto ribaltata con persone a bordo.

All’arrivo sul posto, la squadra dei caschi rossi di Giffoni Valle Piana ha lavorato per estrarre il giovane ventiduenne dalle lamiere dell’auto accartocciata. Il ragazzo, vigile ma in gravi condizioni, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. La ragazza, invece, era riuscita miracolosamente a uscire da sola dall’abitacolo, riportando solo lievi ferite. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli.

