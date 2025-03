GIOI CILENTO, SI CAPOVOLGE IL MEZZO TRAVOLGE E UCCIDE UN UOMO

Nella mattinata di oggi, a Cardile, frazione di Gioi Cilento, un uomo di 60 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto durante lavori di scavo per la costruzione di un’abitazione. La dinamica, ancora sotto accertamento, avrebbe visto un mezzo meccanico utilizzato presso la casa del figlio capovolgersi improvvisamente, schiacciando l’operaio sotto il suo peso. L’impatto, di violenza inaudita, non gli avrebbe lasciato alcuna possibilità di sopravvivenza, provocandone il decesso immediato.

I soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari della Misericordia di Gioi Cilento, supportati da un’auto medica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le operazioni di recupero del corpo sono state coordinate dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, guidati dal Caposquadra Felice Esposito. Nel frattempo, i Carabinieri della stazione locale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente, ispezionando l’area e acquisendo elementi utili a chiarire responsabilità e dinamiche.

