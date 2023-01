GIOVANE DI CAPACCIO CON IL SUV TRAVOLGE E AMMAZZA UN GIOVANE MAROCCHINO A SANTA CECILIA

Tragedia ieri sera lungo la Strada Statale SS18 in località Santa Cecilia di Eboli dove un giovane di Capaccio ha travolto ed ucciso con la sua auto un cittadino di nazionalità marocchina. La dinamica è ancora da chiarire: il giovane a bordo della sua auto stava rientrando a casa per festeggiare il capodanno quando ha impattato contro un ciclomotore con in sella lo straniero.

Il Giovane imprenditore zootecnico capaccese ha investito e ucciso un immigrato sulla SS18. Il sinistro è avvenuto ieri sera, intorno alle ore 22:30, lungo la SS18 in località Santa Cecilia del comune di Eboli. Il 25enne, al volante di una Land Rover in direzione Capaccio Paestum, rientrava a casa per festeggiare il capodanno quando, per cause ancora da accertare, ha accidentalmente travolto un cittadino di nazionalità marocchino, il quale, a bordo di un ciclomotore, percorreva pericolosamente la trafficata arteria senza casco né segnalatori catarifrangenti (nella foto). Purtroppo per l’extracomunitario non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo nonostante l’intervento dell’equipe dell’ambulanza del 118 intervenuta sul luogo del sinistro. Il 25enne, sotto choc, si è immediatamente fermato per allertare i soccorsi ed è risultato negativo all’alcooltest.

Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare decedendo sul colpo. Sul posto oltre ai mezzi del 118 anche i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso: il ragazzo alla guida dell’auto che si è subito fermato per allertare i soccorsi è stato sottoposto all’alcool test risultando negativo. Sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, diretti dal lgt. Fabio Basilisco, per eseguire tutti i rilievi del caso con il coordinamento della Compagnia di Eboli, agl’ordini del cap. Emanuele Tanzilli. L’identità dell’immigrato, forse un bracciante agricolo che alloggia in località Papaleone, non è stata resa nota in quanto privo di documenti d’identità. LA FOTO E’ DI STILETV

