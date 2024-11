GIOVANE VENTENNE DI PONTECAGNANO ARRESTATO AVEVA COCAINA CRACK ED EROINA

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo, residente a Pontecagnano , accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato trovato in possesso di cocaina, crack ed eroina, racchiusi in 37 involucri.

Il giovane pusher 20enne si trovava a bordo di un’auto DS3 quando non si è fermato all’alt di una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Salerno. Il 20enne ha tentato di guadagnarsi la fuga per le strade del quartiere Europa. Le forze dell’ordine si sono lanciate all’inseguimento del giovane che si è concluso in via Carnelutti, dove, poco prima di arrestare la marcia, il 20enne ha tentato di disfarsi dello stupefacente, gettandolo dal finestrino.

Dagli accertamenti delle forze dell’ordine è emerso, inoltre, che il giovane circolava sprovvisto di patente in quanto mai conseguita e, pertanto, è stato anche sanzionato amministrativamente per violazione delle disposizioni del codice della strada. Sotto sequestro anche tre telefoni cellulare, due dei quali dedicati alla pubblicizzazione dell’attività illecita ai suoi acquirenti abituali.

La denuncia

Infine, il 20enne è stato denunciato pure per danneggiamento aggravato, atteso che, nel corso della sua fuga spericolata, a causa dei cambi repentini di direzione e di brusche ed improvvise frenate, il suo veicolo è venuto a contatto diverse volte con l’auto condotta dagli agenti, danneggiandone la parte anteriore.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...