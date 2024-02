GIUNGANO, CADE DALL’ALBERO MENTRE POTA

Tragedia sfiorata a Giungano dove un uomo di 52 anni rischia la vita dopo essere caduto da un albero di ulivo. L’uomo ora si trova ricoverato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro verificatosi nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio

Giungano, cade da un albero di ulivo: 52enne rischia la vita

L’uomo, originario di Giungano, si trovava in un terreno di sua proprietà mentre stava potando una pianta quando avrebbe perso l’equilibrio. Improvvisamente si è sbilanciato ed è caduto nel vuoto. I suoi familiari hanno subito chiesto aiuto: immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 che considerata la gravità della situazione e hanno trasferito d’urgenza il malcapitato in ospedale in codice rosso.

