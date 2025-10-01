2 Ottobre 2025

GRAVISSIMO,“FARAI LA FINE DI VASSALLO”, LETTERE INTIMIDATORIE AL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA ALENTO-MONTE STELLA

admin 1 Ottobre 2025

Due lettere, dal contenuto intimidatorio, sono state recapitate negli ultimi giorni al sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento–Monte Stella, Michele Apolito.

Le due missive, una recapitata al Comune e l’altra alla sede dell’Ente montano a Laureana Cilento, contenevano minacce esplicite con frasi inequivocabili: «Stai facendo troppo il galletto alla Comunità Montana, stai attento che farai la fine di Angelo Vassallo». In una delle lettere era contenuto anche un proiettile calibro 7,65. 

Un episodio inquietante ha coinvolto Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento–Monte Stella. Negli ultimi giorni l’amministratore ha ricevuto due lettere anonime dal contenuto intimidatorio: una è stata recapitata al Comune, l’altra alla sede dell’Ente montano a Laureana Cilento.

Il contenuto delle lettere

Entrambe le missive contenevano minacce esplicite. In una di esse era presente anche un proiettile calibro 7,65, munizione storicamente molto diffusa tra fine Ottocento e anni Ottanta e considerata tra le più potenti per le pistole semiautomatiche.
In uno dei messaggi compariva una frase dal tono inequivocabile: «Stai facendo troppo il galletto alla Comunità Montana, stai attento che farai la fine di Angelo Vassallo».

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Torchiara, che hanno avviato accertamenti per risalire agli autori delle minacce.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

CRONACA

CAPACCIO PAESTUM, DISPOSTA L’AUTOPSIA SUL CORPO DEL GIOVANE CAMERIERE TROVA IN PISCINA

admin 29 Settembre 2025

ANGRI, GIOVANE DI 20 ANNI MUORE IN UN INCIDENTE

admin 29 Settembre 2025
cronaca

CAPACCIO PAESTUM GIOVANE UCRAINO TROVATO MORTO IN PISCINA

admin 28 Settembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_5542

GRAVISSIMO,“FARAI LA FINE DI VASSALLO”, LETTERE INTIMIDATORIE AL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA ALENTO-MONTE STELLA

admin 1 Ottobre 2025
img_5536

AGROPOLI,RED CANZIAN DEI POOH AL SETTEMBRE CULTURALE

admin 1 Ottobre 2025
CRONACA

TEMPERATURE IN PICCHIATA PER I PROSSIMI GIORNI ARRIVA ARIA FRESCA

admin 30 Settembre 2025
CRONACA

BATTIPAGLIA, PROGETTO DA UN MILIONE PER L’ADEGUAMENTO

admin 30 Settembre 2025
CRONACA

CAPACCIO PAESTUM, DISPOSTA L’AUTOPSIA SUL CORPO DEL GIOVANE CAMERIERE TROVA IN PISCINA

admin 29 Settembre 2025