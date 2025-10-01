GRAVISSIMO,“FARAI LA FINE DI VASSALLO”, LETTERE INTIMIDATORIE AL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA ALENTO-MONTE STELLA

Due lettere, dal contenuto intimidatorio, sono state recapitate negli ultimi giorni al sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento–Monte Stella, Michele Apolito.

Un episodio inquietante ha coinvolto Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento–Monte Stella. Negli ultimi giorni l’amministratore ha ricevuto due lettere anonime dal contenuto intimidatorio: una è stata recapitata al Comune, l’altra alla sede dell’Ente montano a Laureana Cilento.

Il contenuto delle lettere

Entrambe le missive contenevano minacce esplicite. In una di esse era presente anche un proiettile calibro 7,65, munizione storicamente molto diffusa tra fine Ottocento e anni Ottanta e considerata tra le più potenti per le pistole semiautomatiche.

In uno dei messaggi compariva una frase dal tono inequivocabile: «Stai facendo troppo il galletto alla Comunità Montana, stai attento che farai la fine di Angelo Vassallo».

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Torchiara, che hanno avviato accertamenti per risalire agli autori delle minacce.

