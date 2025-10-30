HALLOWEEN, SEQUESTRATI MILLE ARTICOLI NON SICURI TRA SALERNO E VALLE DELL’IRNO: MULTE PER 6MILA EURO

Oltre mille articoli di Halloween, tra maschere, costumi e giocattoli, sono stati sequestrati dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Salerno durante una serie di controlli effettuati in tre esercizi commerciali tra Salerno e la Valle dell’Irno. L’operazione, condotta in vista delle festività di Halloween, ha portato alla scoperta di numerosi prodotti privi delle informazioni minime e delle certificazioni di conformità previste dalla normativa europea e nazionale a tutela dei consumatori. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, i prodotti erano esposti per la vendita in violazione del Codice del Consumo. In particolare, mancavano le etichette con le indicazioni sulla provenienza, i materiali utilizzati e le avvertenze d’uso, elementi fondamentali per garantire la sicurezza dei consumatori — soprattutto dei bambini. La merce, che se immessa sul mercato avrebbe avuto un valore commerciale di circa 3.000 euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Ai titolari delle tre attività commerciali sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 6.000 euro, e gli esercenti sono stati segnalati alle autorità amministrative competenti per gli ulteriori provvedimenti del caso. L’intervento dei NAS rientra nei controlli intensificati in occasione di Halloween, mirati a garantire la sicurezza dei prodotti destinati ai più piccoli e a prevenire la vendita di articoli potenzialmente pericolosi.

