IL COVID RICOMPARE ANCHE IN CAMPANIA I NUMERI

Il Covid rialza la testa anche in Campania. Il rapporto della Fondazione Gimbe relativo al periodo 7-13 settembre 2023 registra, infatti, un peggioramento dell’incidenza per 100.000 abitanti (68) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (54,6%) rispetto alla settimana precedente.

«Sotto media nazionale i posti letto in area medica (2,7%) e in terapia intensiva (0,4%) occupati da pazienti Covid-19», si legge nella nota.Questo l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Avellino 77 (+40,5% rispetto alla settimana precedente); Salerno 76 (+55,9% rispetto alla settimana precedente); Caserta 68 (+54,7% rispetto alla settimana precedente); Napoli 64 (+61,8% rispetto alla settimana precedente); Benevento 36 (+23,4% rispetto alla settimana precedente).

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...