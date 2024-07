IL DISASTRO DI PERSANO I SINDACI CHIEDONO DI CHIUDERE TUTTO

A Persano nella mattinata di oggi, mercoledì 31 luglio, sono ancora in corso, da parte dei vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha bruciato circa 6mila ecoballe provenienti dalla Tunisia.Si è trattato di un vero e proprio disastro ambientale, tant’è vero che i sindaci dei Comuni vicini a dove si è sviluppato il rogo hanno adottato una serie di misure di prevenzione.

Il Comune di Campagna, già nella serata di ieri, attraverso la pagina Facebook ufficiale dell’ente, ha pubblicato in avviso alla cittadinanza: “In merito all’incendio in corso presso il comprensorio militare di Persano, si consiglia, in via precauzionale, alle abitazioni poste nelle aree immediatamente limitrofe al luogo dell’evento, di tenere chiuse le finestre nelle prossime ore, laddove non si sia già provveduto, fino a nuovi aggiornamenti da parte delle autorità competenti.Si consiglia, inoltre, di evitare di consumare, nei prossimi giorni, prodotti ortofrutticoli provenienti dalle zone immediatamente connesse al luogo dell’incendio“.Il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente. “Attivati tutti gli organi preposti per i controlli all’aria e alle coltivazioni

Si raccomanda poi di tenere chiuse finestre e porte per quanti sostano soprattutto nei luoghi più prossimi. Quanto è accaduto è un autentico disastro ambientale, chiediamo controlli stringenti ed urgenti per tutelare la salute pubblica ed il nostro territorio“. Ordinanza del sindaco di Eboli, Mario Conte, che chiede ai residenti nelle zone periferiche vicine all’area militare di Persano di tenere porte e finestre chiuse “fino a cessato allarme”.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...