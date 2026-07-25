IL DRAMMA DI CARMINE PECORARO IL GIORNALISTA SI E’ TOLTO LA VITA

Voglio ricordarti dietro la scrivania quando venivo in redazione, nelle tante redazioni che ha guidato. Un’altra notizia sconvolgente. Carmine Pecoraro noto giornalista si è tolto la vita lanciandosi dal secondo piano della sua abitazione di Mercato san Severino. Volto noto, stimato e storica firma dell’editoria locale della provincia di Salerno. La sua scomparsa, avvenuta nelle prime ore di ieri mattina, ha generato un’ondata di sincero e profondo cordoglio in tutta la regione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri per gli accertamenti di rito, ma purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. Nato nel 1964, Carmine Pecoraro ha dedicato gran parte della sua vita al racconto del territorio. Lungo la sua carriera di cronista attento, ha collaborato attivamente con numerose e importanti testate giornalistiche, tra le quali spiccano le storiche collaborazioni con Il Giornale di Napoli e Cronache, oltre al costante supporto a emittenti televisive e testate regionali. I colleghi lo descrivono unanimemente come un vero e proprio punto di riferimento per l’informazione salernitana. Nonostante si occupasse accuratamente di cronaca, il suo vero e grande amore professionale era la politica locale e regionale. Raccontava le dinamiche dei partiti, delle istituzioni e delle amministrazioni con una passione viscerale, ma sempre accompagnata da un rigore assoluto e da un profondo rispetto per la verità dei fatti e per le persone coinvolte. Lo stile giornalistico di Carmine Pecoraro si distingueva per l’uso di parole mai oltre misura. Rifiutava per sua natura il sensazionalismo e la polemica sterile, preferendo sempre l’approfondimento colto, l’inchiesta sul campo e la moderazione nei dibattiti. La sua bravura risiedeva nella capacità di rendere accessibili e chiari anche i complessi scenari politici territoriali, affrontando la professione non come un semplice lavoro, ma come una vera missione civile al servizio del lettore.

L’uomo è precipitato dal secondo piano della propria abitazione e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dell’ambiente giornalistico salernitano, dove Pecoraro era molto conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando da colleghi, amici e conoscenti, che lo ricordano come un professionista apprezzato e una persona benvoluta.

Secondo quanto emerso nelle prime ore successive alla tragedia, Carmine Pecoraro aveva recentemente affrontato un grave lutto familiare con la scomparsa della madre e, stando ad alcune testimonianze, stava vivendo un periodo particolarmente delicato della sua vita.

Saranno ora gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire ogni aspetto della vicenda. La comunità di Mercato San Severino resta sotto shock per una tragedia che ha profondamente colpito familiari, amici e il mondo dell’informazione locale.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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