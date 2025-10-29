29 Ottobre 2025

IL “RUGGI” DI SALERNO SI AFFIDA A TRE SUPER CONSULENTI PER IL CASO PAGLIARULO

admin 29 Ottobre 2025

L’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno ha deciso di nominare tre consulenti di alto profilo per la propria difesa nel procedimento legato alla morte sospetta di Cristina Pagliarulo, la 41enne di Giffoni Valle Piana deceduta lo scorso 6 marzo all’interno del nosocomio di via San Leonardo. Per la sua scomparsa risultano sette persone indagate, tra medici e operatori sanitari. La decisione, presa dagli uffici diretti dal direttore generale Ciro Verdoliva – come riportato anche dal quotidiano La Città in prima pagina – punta a fare piena chiarezza su una vicenda che ha suscitato grande attenzione e polemiche.

 

Nelle ultime ore è stata ufficializzata la scelta dei tre esperti che affiancheranno l’azienda nel procedimento giudiziario in corso presso il Tribunale di Salerno:

 

il professor Raffaele Landi, specialista in Medicina legale e delle assicurazioni;

 

il professor Guido De Sena, esperto in Chirurgia generale e Chirurgia digestiva;

 

la dottoressa Fiorella Paladino, specialista in Medicina interna, Anestesia, Rianimazione e Cardiologia.

