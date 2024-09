IL SINDACO DI MAIORI: ” CONDANNA ASSOLUTA PER L’AGGRESSIONE AI NOSTRI TIFOSI

Aggressione ai danni dei tifosi del Costa d’Amalfi: la condanna del sindaco di Maiori

“È una dura condanna quella che a nome della comunità di Maiori esprimiamo verso episodi sgradevoli e ingiustificabili, che nulla hanno a che vedere con i veri valori dello sport”, ha dichiarato Capone

Il sindaco di Maiori, Antonio Capone, ha espresso ferma condanna dopo l’aggressione subita dai tifosi del Costa d’Amalfi, attaccati con spranghe, pietre e bastoni ieri pomeriggio dopo la partita con la Palmese. “È una dura condanna quella che a nome della comunità di Maiori esprimiamo verso episodi sgradevoli e ingiustificabili, che nulla hanno a che vedere con i veri valori dello sport”, ha dichiarato Capone.

La condanna

L’aggressione, definita “vergognosa e inaccettabile” dal primo cittadino, ha colpito non solo i tifosi, ma anche famiglie e bambini che accompagnavano la squadra. “È inaccettabile che un gruppetto di scellerati abbia intimorito e usato violenza in maniera inaudita”, ha aggiunto. Capone si è unito all’appello della dirigenza del Costa d’Amalfi affinché le forze dell’ordine intervengano prontamente per identificare i responsabili, facendo appello anche ai sindaci e ai cittadini delle aree coinvolte per facilitare le indagini. “Non è possibile che una domenica di sano divertimento sportivo sia rovinata da simili episodi”, ha concluso il sindaco, auspicando che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia.

