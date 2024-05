IMPRENDITORE DI BATTIPAGLIA ARRESTATO A ROCCADASPIDE

Trovato a bordo dell’auto al centro della carreggiata e in stato confusionale, viene trasportato in ospedale ma rifiuta di sottoporsi agli esami tossicologici e aggredisce i carabinieri: arrestato a Roccadaspide. Lo riporta InfoCilento.

Roccadaspide, aggredisce i carabinieri: arrestato

Un imprenditore di 50 anni di Battipaglia è stato arrestato dopo essere stato trovato, nella serata di sabato 11 maggio, in stato confusionale e con l’auto ferma al centro della carreggiata in località San Martino tra Albanella e Roccadaspide.

I residenti quando hanno notato la vettura e, comprendendo i rischi per gli altri automobilisti, hanno chiesto al conducente di spostarsi ma questo è apparso in forte stato confuzionale e un agente che si trovava in zona ha allertato i colleghi. Intervenuti sul posto, lo hanno trasportato presso il vicino ospedale dove però si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici per poi allontanarsi contrariamente a quelle che erano le disposizioni dei medici e delle forze dell’ordine. Trovato poco dopo dai carabinieri in località Tempalta, l’uomo si è scagliato contro i militari. Così è finito in manette.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...