IN COSTIERA AMAFITANI DUE INCIDENTI STRADALI

Ieri sera (domenica 7 luglio) si è verificato un brutto incidente stradale ad Amalfi. Alla guida della Smart che procedeva in discesa, in direzione Amalfi, c’era un turista straniero che ha impattato contro uno scooter proveniente dalla direzione opposta. Il giovane alla guida dello scooter è stato ferito e soccorso da un’ambulanza del 118, trasferito al Pronto Soccorso di Castiglione. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Amalfi sono intervenuti per i rilievi. Il conducente dell’auto è stato portato all’ospedale per i test tossicologici con risultati negativi. Il giovane ferito è stato dimesso in tarda serata dopo aver subito un trauma facciale, una presunta frattura a un braccio ed escoriazioni su diverse parti del corpo.

Questa mattina a Ravello c’è stato un incidente in cui un piccolo veicolo per il trasporto di materiali edili ha urtato un’auto di turisti. La Jeep Compass noleggiata da una famiglia straniera in vacanza sulla Costiera Amalfitana era in sosta sul lato destro della strada, in discesa. Mentre il conducente riprendeva la marcia, non si è accorto di un altro veicolo che sopraggiungeva e ha causato un contatto tra i due veicoli. L’auto ha subito danni considerevoli, e i sistemi di sicurezza hanno protetto gli occupanti, ma il conducente è stato trasportato in ospedale per delle ferite causate dai vetri rotti. Il conducente del veicolo edile non ha subito conseguenze, ed entrambi sono risultati negativi ai test tossicologici. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Municipale per effettuare i rilievi e accertare le responsabilità.

