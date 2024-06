INCENDI IN PROVINCIA TRA DOLO E CALDO I CASI MAGGIORI A EBOLI SAN CIPRIANO PICENTINO E POLLICA

Incendio in provincia di Salerno alle prime luci dell’alba. Ad Eboli, in località Boscariello, i Vigili del Fuoco di Eboli sono intervenuti per domare l’incendio di un’autovettura. Giunti sul posto, i soccorritori hanno dovuto rilevato che le fiamme avevano coinvolto anche un casolare adiacente al veicolo. Richiesto l’intervento dei Carabinieri per risalire ai proprietari dei beni.