INCIDENTE SUL LAVORO A SALERNO: DUE OPERAI PRECIPITANO DA UNA SCALA, UNO È GRAVE

Momenti di paura ieri pomeriggio in Piazza Ippolito di Pastina, nel cuore di Salerno. Due operai sono rimasti feriti dopo essere caduti da un’impalcatura all’interno di un palazzo dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una scala, provocando la caduta dei lavoratori da diversi metri d’altezza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasferito i due operai all’ospedale “Ruggi d’Aragona”.

Uno dei due, purtroppo, versa in condizioni gravi a causa delle lesioni riportate nell’impatto.

È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente, non è stato richiesto lo sgombero delle abitazioni circostanti.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere.

