INCIDENTE SUL RACCORDO DUE FERITI GRAVI

All’alba di questa mattina si è verificato un incidente stradale sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, poco prima dello svincolo di Fisciano. Il conducente di un’autovettura, una Fiat Punto, con a bordo cinque persone, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, ribaltandosi. Il personale della Solidarietà di Fisciano ha prontamente prestato le prime cure mediche agli occupanti: due hanno riportato ferite gravi e sono state trasportate in codice rosso agli ospedali San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno; tre con ferite meno gravi sono state trasferite in codice giallo al presidio ospedaliero Curteri di Mercato San Severino per accertamenti.

