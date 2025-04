INCIDENTE SUL RACCORDO SALERNO AVELLINO

n incidente si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, nei pressi dell’uscita di Baronissi. Coinvolti tre veicoli: due automobili e un furgone. In una delle auto viaggiava una famiglia con un cane. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi e le loro condizioni non destano preoccupazione. L’impatto ha causato rallentamenti e code lungo il tratto interessato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ripristinare la circolazione.

