INCIDENTE SUL RACCORDO TIR TRAVOLGE AUTO

Un nuovo incidente stradale è avvenuto sul raccordo autostradale Salerno-Avellino nella mattinata odierna, mercoledì 19 giugno: a scontrarsi un’auto e un tir all’altezza de Le Cotoniere. Lo riporta Telecolore.

Incidente sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, coinvolti un’auto e un tir

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un camion si sono scontrati lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione del capoluogo irpino, all’altezza del centro commerciale Le Cotoniere. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada per gestire il traffico che ha avuto ripercussioni anche all’imbocco della Tangenziale.

