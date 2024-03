INCIDENTE SULLA STATALE GRAVE UN MOTOCICLISTA DI MONTECORVINO

Incidente a Montecorvino Rovella, sulla SR 164, dove un’auto ha urtato una moto, facendo cadere a terra il motociclista. Ora è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno. Questo è quanto si apprende da Salerno Today.

Incidente a Montecorvino Rovella, scontro tra auto e moto

Un’auto, una Kia, svoltando a sinistra, ha parzialmente invaso la corsia dell’altro senso di marcia, urtando il motociclo Ktm Super Adventure 1300 che, a seguito del sinistro, finito a terra, ha impattato contro la recinzione di un’abitazione distante circa 92 metri dal luogo del sinistro. Sul posto, i militari della Norm-sezione radiomobile di Battipaglia e i sanitari del 118 che hanno condotto il ferito presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno. Purtroppo è in gravi condizioni con prognosi riservata. Accertamenti in corso, dunque, per verificare l’esatta dinamica e le cause dell’accaduto.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...