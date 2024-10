INCIDENTE SULL’AVERSANA, AUTO SI RIBALTA FERITO IL CONDUCENTE

La strada provinciale Aversana continua ad essere teatro di incidenti stradali. L’ultimo si è verificato ieri sera. Il conducente di un’auto ha sfondato le barriere di protezione, è finito fuori strada e si è rovesciato con l’auto.

Attesa lunga sia per l’arrivo dei soccorsi del 118 che per le forze dell’ordine. Il ferito è stato caricato in ambulanza e trasferito in ospedale per la tac e gli altri esami radiologici. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Nell’incidente l’uomo ha distrutto diversi pali della pubblica illuminazione oltre alle barriere di protezione.

