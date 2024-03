INCIDENTE TRA AGROPOLI E CASTELLABATE FERITO UN CENTAURO DI CAPACCIO PAESTUM

Incidente in moto sulla via del Mare nel primo pomeriggio odierno, domenica 17 marzo: è rimasto ferito un ragazzo di Capaccio Paestum. Lo riporta InfoCilento. Sul posto i sanitari che hanno trasportato in ospedale il malcapitato e i carabinieri per i rilievi del caso.

Incidente in moto sulla via del Mare, ferito un ragazzo di Capaccio

Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane a bordo del suo scooter avrebbe perso il controllo finendo fuori strada sulla Via del Mare. L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dell’ingresso di Santa Maria. Sul posto i sanitari che hanno trasportato in ospedale il malcapitato e i carabinieri per i rilievi del caso.

