18 Ottobre 2025

INCIDENTE TRA ATENA LUCANA E SAN PIETRO AL TANAGRO: CINQUE PERSONE FERITE

admin 18 Ottobre 2025

Tensione nel pomeriggio nel cuore del Vallo di Diano, dove un incidente stradale ha coinvolto più veicoli lungo la tratta tra Atena Lucana e San Pietro al Tanagro. Il bilancio è di cinque feriti, soccorsi e trasportati in ospedale dal personale del 118.

 

 

 

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro. Al momento si indaga per comprendere le cause dell’impatto, che ha provocato danni ingenti ai veicoli coinvolti.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

MALORE DAVANTI ALL’UFFICIO: 65ENNE CADE E BATTE LA TESTA, TRASFERITO IN ELICOTTERO IN OSPEDALE

admin 18 Ottobre 2025

SALERNO, TENTA DI RUBARE UN GIUBBOTTO IN CENTRO: FERMATO E DENUNCIATO 23ENNE

admin 18 Ottobre 2025
img_5814-1

POLICASTRO BUSSENTINO,ESCE CON LA MOTO E MUORE

admin 18 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

vigili del fuoco notte-2

INCIDENTE TRA ATENA LUCANA E SAN PIETRO AL TANAGRO: CINQUE PERSONE FERITE

admin 18 Ottobre 2025
Senza titolo-196

MALORE DAVANTI ALL’UFFICIO: 65ENNE CADE E BATTE LA TESTA, TRASFERITO IN ELICOTTERO IN OSPEDALE

admin 18 Ottobre 2025
img_5816

LA BATTIPAGLIESE SBANCA APICE E RIAPRE L’ECCELLENZA

admin 18 Ottobre 2025
Polizia-Corso-Salerno

SALERNO, TENTA DI RUBARE UN GIUBBOTTO IN CENTRO: FERMATO E DENUNCIATO 23ENNE

admin 18 Ottobre 2025
img_5814

POLICASTRO BUSSENTINO,ESCE CON LA MOTO E MUORE

admin 18 Ottobre 2025