INCIDENTE TRA ATENA LUCANA E SAN PIETRO AL TANAGRO: CINQUE PERSONE FERITE

Tensione nel pomeriggio nel cuore del Vallo di Diano, dove un incidente stradale ha coinvolto più veicoli lungo la tratta tra Atena Lucana e San Pietro al Tanagro. Il bilancio è di cinque feriti, soccorsi e trasportati in ospedale dal personale del 118.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro. Al momento si indaga per comprendere le cause dell’impatto, che ha provocato danni ingenti ai veicoli coinvolti.

