INCIDENTE TRA RAVELLO E SCALA IMPATTO AUTO MOTO

Incidente stradale tra moto e auto sulla provinciale che collega Ravello a Scala: il conducente del veicolo a due ruote, un imprenditore di 59 anni, è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

Incidente in moto sulla provinciale tra Ravello e Scala: un ferito

Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter che viaggiava in direzione Scala si è scontrato con un’auto, proveniente dal senso opposto di marcia, che aveva invaso l’altra corsia per un sorpasso ad una vettura in sosta lungo la strada provinciale. In seguito all’impatto, il conducente del motociclo è impattato al suolo riportando delle ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari che lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Presenti anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi.

