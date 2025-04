INCIDENTI A RAFFICA IN PROVINCIA DI SALERNO SABATO NOTTE DA INCUBO

Tre incidenti stradali nella notte a Salerno e provincia hanno provocato altrettanti feriti e richiesto interventi di soccorso e messa in sicurezza.

A Salerno, sul Lungomare Colombo, attorno alle 4.30, un’auto è finita contro l’impalcatura di un edificio in ristrutturazione. Il conducente, soccorso dal 118, ha perso il controllo della vettura. Vigili del Fuoco al lavoro per verificare la stabilità della struttura.

Un’ora prima, a Fisciano, sulla provinciale nei pressi dello svincolo autostradale, un altro automobilista ha travolto due pali della pubblica illuminazione, riportando ferite e danneggiando la sede stradale.

Alle 5, a Vallo della Lucania, un’auto è precipitata in una scarpata in via Santa Croce: estratto un trentenne ferito dalle lamiere.

In corso accertamenti sulle cause degli incidenti.

