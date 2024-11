INCIDENTI MORTALI AD ANGRI E SARNO

Drammatica fine a Sarno per un anziano. L’uomo ha perso la vita a seguito di un investimento avvenuto nella serata di ieri. E’ stato travolto in via Mancuso, mentre stava attraversando la strada all’incrocio con via Provinciale Amendola. Per lui non c’è stato nulla da fare. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto l’autopsia.

Tragedia all’alba in via Badia ad Angri. Un 34enne è deceduto in un incidente stradale. Il giovane, che viaggiava a bordo di una Mercedes Classe A, si è schiantato – come riporta il sito web ottopagine.it – contro un muro di un’abitazione privata.Inutili i soccorsi: l’impatto è stato violentissimo, al punto da provocare la morte sul colpo del 34enne.Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...