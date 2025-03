INCIDENTI STRADALI, AUTOMOBILISTI ANCORA TROPPO DISTRATTI

“E’ come guidare al buio per 100 metri”. Lo fa chi prova a rispondere ad un messaggio al cellulare mentre è alla guida spesso causando incidenti anche mortali. Una fotografia chiara che fa intravedere un leggero aumento – su alcuni tipologie di incidenti come quelli con feriti – ma anche una piccolissima diminuzione di quelli mortali (con una sola vita salvata) che ovviamente non è un successo. Parola di Stefano Macarra, comandante provinciale della polizia stradale che ha snocciolato i dati esaminati nel corso della riunione dell’osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale tenutosi all’interno del salone azzurro della Prefettura guidata da Francesco Esposito. I dati, forniti dall’ufficio territoriale Istat per la Campania e relativi al fenomeno degli incidenti nel biennio 2023-2024 fanno emergere che anche la provincia di Salerno è in linea con il trend nazionale. Nel corso dell’incontro sono state esaminate anche le novità del nuovo codice della strada per dare una risposta efficace ai livelli di incidentalità ancora troppo alti in tutto il Paese. Un lieve aumento nel 2024 nel numero di incidenti e anche i numeri delle sospensioni patenti aumentano. Stando a quanto dichiarato dal comandante della stradale sono ancora troppi gli incidenti registrati e causati dall’uso del cellulare. Causa troppo spesso determinante.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...